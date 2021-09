Politik richtet beim Impfen den Fokus auf Migranten

In der Stadt Salzburg sind 73 Prozent der Infizierten Reiserückkehrer aus den Balkanstaaten und Italien.

Genaue Daten über die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten und geimpften Menschen mit Migrationshintergrund gibt es vor allem aus Datenschutzgründen weder beim Land noch bei der Stadt Salzburg. Doch es gibt verstärkt Hinweise, dass zum Beispiel vor allem in Stadtbezirken mit einem hohen Anteil von Migranten die Infektionszahlen besonders hoch sind.

Im Büro von Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) verwies man am Freitag auch auf die Infektionszahlen vom August. Demnach hatten von insgesamt 833 positiven Fällen in der Stadt nicht weniger als 605 Menschen (73 Prozent) einen sogenannten Reisehintergrund. Das heißt, es handelt sich dabei vor allem um Reiserückkehrer aus dem Kosovo, aus Kroatien, Serbien, Bosnien, aber auch aus der Türkei und Italien. Allerdings lässt sich dabei nicht genau differenzieren, wer davon eine österreichische Staatsbürgerschaft oder überhaupt keinen Migrationshintergrund hat.

Ähnlich wie im vergangenen Jahr sind es derzeit also vielfach Reiserückkehrer aus den Balkanstaaten, die die Infektionszahlen in die Höhe treiben.

Auf Stadtebene will man verstärkt auf die jeweiligen religiösen Führer zugehen, um mit ihnen und vor allem auch über die sozialen Netzwerke besser aufklären und für die Coronaimpfung werben zu können. Auch im Büro von Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) hat man beispielsweise mit dem türkischen Botschafter in Salzburg Videos mit Aufrufen zum Impfen im Internet produziert. Zudem würden die Impfbusse verstärkt in Stadtteilen mit hohem Anteil von Migranten eingesetzt.

Insgesamt bleibt die Impfquote in Salzburg nach wie vor hinter den Erwartungen zurück. Stand dieser Woche: In keinem Bezirk liegt die Impfquote gemessen an der Gesamtbevölkerung über 60 Prozent. Negatives Beispiel ist vor allem der Tennengau mit einer Durchimpfungsrate von 51,1 Prozent. Aber auch in der Stadt Salzburg liegt man nur bei 54,9 Prozent.