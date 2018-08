Polizei: Baby kam mit Kokain in Kontakt

In der Wohnung der Mutter lagen zudem sieben Kilo Cannabis.

Eine 30-jährige Rumänin, die in der Stadt Salzburg wohnt, wird wegen Quälens und Vernachlässigens einer unmündigen Person angezeigt. Die Frau hatte im März für ihr fünf Monate altes Baby notfallmedizinische Versorgung benötigt, weil das Kind mit Kokain in Kontakt gekommen war. Das Baby wurde im LKH Salzburg behandelt. Durch den Vorfall wurde die Polizei auf die 30-Jährige aufmerksam. Bei einer Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten neben einer geringen Menge Kokain noch sieben Kilogramm Cannabis sicher. Die Frau gab an, die Drogen für ihren 31-jährigen Schwager gegen Bezahlung zu verwahren. Der Mann stritt ab, dass ihm die Drogen gehörten. Beide werden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Das Baby konnte das Spital bald wieder verlassen.

Quelle: SN