Polizei deckt Prostitution im Flachgau auf

Im Zuge von fremdenrechtlichen Kontrollen der Polizei am 19. Jänner bei einem Beherbergungsbetrieb im Flachgau stellte sich heraus, dass in einem der Gästezimmer eine 24-jährige Rumänin der Prostitution nachgegangen war. Es konnte ihr auch die gewerbliche Ausübung im Zuge von Hausbesuchen nachgewiesen werden, heißt es in der Ausssendung. Die Kontakte dazu habe sie über Internetforen erworben. Die Polizei hob eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro ein.

Nach weiteren Erhebungen wurde auch der Lebensgefährte der Frau, ein 24-jähriger Rumäne, der in Rumänien lebt, wegen grenzüberschreitenden Prostitutionshandels angezeigt.

Quelle: SN