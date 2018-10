Polizei: Der Pinzgau ist keine Drogenhochburg

Schüsse auf eine 20-Jährige entfachten eine Debatte über die Drogenszene. Die Polizei verweist auf gute Ermittler, ein Experte auf den Tourismus-Einfluss.

Fünf Tage nach den tödlichen Schüssen auf eine 20-jährige Zellerin laufen unverändert die Ermittlungen der Polizei. Auch am Mittwoch gab es keine Informationen zu Hergang und Tatwaffe oder konkrete Hinweise auf einen Verdächtigen. Ermittelt werde in alle Richtungen. Verstrickungen der Frau ins Suchtgiftmilieu nähren Spekulationen im Kriminalfall und entfachen auch eine Diskussion über die Drogenproblematik. Zells Bürgermeister Peter Padourek sagte vor zwei Tagen in den SN, es gebe im Pinzgau offenbar eine Drogenszene, in der auch Gewaltbereitschaft herrsche. "Wir müssen versuchen, unsere Kinder von Suchtgift fernzuhalten." Ein runder Tisch mit Experten ist geplant.