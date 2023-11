Polizei ermittelt nach Droh-E-Mails an Salzburger Schulen

An zwei Schulen gingen am Donnerstagabend Drohungen per E-Mail ein. Darin kündigten Unbekannte an beiden Schulen in der Stadt Salzburg laut Polizei "den Gebrauch von Schusswaffen" an. Schulbedienstete haben die Mail am Freitagvormittag entdeckt und daraufhin Alarm geschlagen. In Abstimmung mit der Schulleitung habe man sich jedoch entschlossen, den Unterricht fortzusetzen. Die Polizei überwachte am Freitag beide Schulstandorte bis Unterrichtsende um 16.30 Uhr mit verstärkter Präsenz. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ermittelt.