Polizei: Duo verkaufte im Pongau Kokain, Heroin, Speed und Ecstasy an zumindest 38 Abnehmer

Die beiden Beschuldigten (31, 32) bestreiten gewinnbringenden Verkauf der Drogen im Gasteiner Tal. Sie wollen sich Suchtgift nur zum Eigenkonsum besorgt haben. Bei einem weiteren Beschuldigten (24) stellten die Polizisten zudem Kokain-Päckchen, zahlreiche Drogenutensilien und mutmaßlich aus Drogenhandel stammendes Bargeld sicher.

Pongauer Polizisten gelang es, einen Kroaten (31) und einen Serben (32) auszuforschen, die in Bad Gastein und Bad Hofgastein an 38 "Kunden" allerlei Drogen verkauft haben sollen. Bereits im Mai hatte ein Zeuge das Duo belastet, Heroin, Kokain, Ecstasy, Speed und Cannabis gewinnbringend zu verdealen. Im Zuge akribischer Ermittlungen konnten die Handys der beiden sichergestellt werden. Deren Auswertung ergab Hinweise auf die besagten 38 Abnehmer. Bei Hausdurchsuchungen wurden geringe Mengen Kokain und Cannabis sowie Drogenutensilien sichergestellt. Der Kroate und der Serbe räumten ein, sich Suchtmittel für den Eigenbedarf besorgt zu haben - den Verkauf leugnen sie.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass auch ein Pongauer (24) Drogenhandel in größerem Stil betrieben haben dürfte. Bei einer Hausdurchsuchung am 10. November stellten Polizisten in seiner Wohnung in Bad Gastein 14 Alu-Päckchen Kokain, eine Feinwaage, weitere Suchtgiftutensilien sowie 650 Euro Bargeld sicher.

