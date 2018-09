Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Maxglan

Ein Drogenfund in Salzburg-Maxglan führte zu einer Anzeige gegen einen 29-Jährigen.

Am Dienstagnachmittag vollzogen Polizisten der Polizeiinspektion Maxglan gemeinsam mit Ermittlern des Landeskriminalamtes eine richterlich angeordnete Hausdurchsuchung in Salzburg-Maxglan. Der Anordnung vorausgegangen war, dass die Polizisten im Zuge ihres Streifendienstes am Balkon der Wohnung eine Cannabispflanze und einen Schrank zur Cannabisaufzucht festgestellt hatten.

In der Wohnung des 29-jährigen Salzburgers stellten die Polizisten dann an die 10 Gramm Cannabiskraut, eine Cannabispflanze, sowie umfangreiches Aufzuchtequipment und Suchtmittelutensilien sicher. Der Mann, bei dem ein Suchtmittelschnelltest positiv verlief, gab an, das Cannabiskraut lediglich zum Eigenkonsum zu züchten bzw. zu besitzen. Er wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft angezeigt.



Quelle: SN