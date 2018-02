Polizei entdeckt Cannabisaufzucht im Schlafzimmerschrank

Der typische Geruch von Cannabis führte die Exekutive zu einer Wohnung in Hallein. Der 31-jährige Bewohner zeigte sich kooperativ und zeigte den Beamten eine kleine Menge Cannabis. Wenig später stießen die Polizisten auf 15 Cannabispflanzen, die in einem Schrank versteckt waren.

Am Montagnachmittag nahmen Polizisten in einer Halleiner Siedlung Cannabisgeruch wahr. Die Beamten konnten den Geruch zu einer Wohnung verfolgen und konfrontierten den 31-Jährigen Bewohner mit ihrem Verdacht. Der Halleiner kooperierte und zeigte den Polizisten eine kleine Menge Cannabis, die er zum Trocknen auf einen Heizkörper gelegt hatte. Bei einer Nachschau fanden die Polizisten in einem Schlafzimmerschrank eine professionell aufgebaute Cannabisaufzucht mit 15 Cannabispflanzen. Die Polizisten stellten die 15 Pflanzen sowie Equipment zur Aufzucht sicher. Der Halleiner erklärte, dass er die Pflanzen für seinen Eigenbedarf züchtet. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg auf freien Fuß angezeigt. Zudem ergeht eine Anzeige bei der Gesundheitsbehörde Salzburg.

(SN)