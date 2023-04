Polizei entdeckte Cannabispflanzen in Wohnung in Salzburg-Itzling

Die 25-Jährige gab an, dass die vier Cannabispflanzen nur für ihren Eigengebrauch verwendet werden.

in einem Mehrparteienhaus auf eine Cannabisaufzuchtanlage aufmerksam, die in der Wohnung einer 25-jährigen österreichischen Staatsangehörigen betrieben wurde. Die Polizisten stellten bei einer Hausdurchsuchung Cannabiskraut sowie "Magic Mushrooms" sicher. Die 25-Jährige gab an, dass die vier Cannabispflanzen nur für ihren Eigengebrauch verwendet werden. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.