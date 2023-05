Polizei ertappte Alkolenker in Zederhaus

Der 33-jährige Pongauer musste seinen Führerschein abgeben.

Am Sonntagabend führte die Polizei im Zuge einer Verkehrsanhaltung bei einem 33-jährigen Autolenker aus dem Pongau einen Alkoholtest durch. Dieser verlief mit 0,83 mg/l (etwa 1,6 Promille) positiv.

Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen und der Mann wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.