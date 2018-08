Polizei erwartet gegen Roter Stern Belgrad 9000 Serben im Stadion

Die Partie wurde als Risikospiel eingestuft. Die Polizei bereitet einen Großeinsatz vor. Ein Fanmarsch sorgt bereits im Vorfeld für gehörigen Unmut.

Mit 9000 Anhängern von Roter Stern Belgrad rechnet die Polizei beim Champions-League-Qualispiel am Mittwoch in Salzburg. Rund 3000 dürften aus Serbien anreisen. Der Rest soll aus Salzburg, anderen Bundesländern sowie aus Bayern kommen. Die Polizei erwartet deswegen nicht nur Verkehrsbehinderungen, sondern auch gewaltbereite Fans. "Bei so einer Anzahl kann man davon ausgehen, dass einige nicht des Fußballs wegen dabei sind", sagt Sprecher Hans Wolfgruber. Die Exekutive rüstet sich für einen Großeinsatz: Unterstützung aus anderen Bundesländern, Diensthundeführer, sprengstoffkundige Beamte und ein Hubschrauber sollen für Sicherheit sorgen.