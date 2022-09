Polizei erwischte in Anif einen Drogenlenker

Der Mann hatte Cannabis und Heroin konsumiert.

Am Mittwochvormittag wurde eine Zivilstreife auf der A10 auf einen Pkw aufmerksam, dessen Lenker mit auffälliger Fahrweise in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs war. Im Gemeindegebiet von Anif wurde der 36-Jährig aus Kärnten einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Nachdem die Beamten bei dem Mann Symptome einer Beeinträchtigung festgestellt hatten, wurde mit dem 36-Jährigen ein Drogentest durchgeführt. Das Ergebnis fiel positiv auf THC und Heroin aus. Der Lenker gab an, in den vergangenen beiden Tagen Cannabis bzw. Heroin konsumiert zu haben. Bei der Untersuchung durch einen Arzt konnte eine Beeinträchtigung festgestellt werden. Dem Kärntner wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wird Anzeige erstattet.