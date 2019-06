Polizei erwischte zwei Lenker mit Drogen unweit der Grenze

In gleich zwei Fällen hat die deutsche Polizei im bayrischen Piding unweit der Staatsgrenze Autolenker ertappt, die Drogen - in einem Fall Marihuana, im anderen Fall Kokain - mit sich führten. Beiden Männern wurde außerdem wegen mutmaßlichem Drogenkonsum die Weiterfahrt untersagt.

Mit Drogen im Blut und im Gepäck stoppte am späten Dienstagnachmittag eine Streife der Grenzpolizei Piding einen 29-jährigen Österreicher auf der Bundesstraße 21 auf Höhe des so genannten Gablerknotens. Denn gegen 18 Uhr war einer Zivilstreife ein ältere Ford Mondeo mit österreichischer Zulassung im Bereich von Schwarzbach aufgefallen. Trotz tropischer Temperaturen behielten die Beamten einen kühlen Kopf und fanden auf der Fahrzeugrückbank die "heiße Ware": Denn trotz der anfänglichen Beteuerung des Lenkers, "nichts dabei zu haben", zogen die Schleierfahnder insgesamt sechs Briefchen Kokain aus seinem Rucksack. Der Inhalt der Briefchen ergab ein Gesamtgewicht von etwas mehr als fünf Gramm Kokain.

Oberösterreicher erwartet eine Strafe und ein Fahrverbot

Der anschließend auf freiwilliger Basis durchgeführte Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Die Folge: Eine Blutabnahme im Krankenhaus. Wird der Drogenkonsum durch das toxikologische Gutachten bestätigt, kommen auf den Oberösterreicher eine Strafe sowie ein Fahrverbot zu. Die Drogen wurden mit der Anzeigenaufnahme wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz konfisziert.

Da der Mann, ein gelernter Techniker, auch den Konsum der Drogen einräumte, verzögerte sich sein geplanter Besuch im bayrischen Landkreis um einige Stunden. Etwa zwei Stunden vor der Polizeikontrolle hatte er sich nach eigenen Angaben bei seinem in Österreich ansässigen Händler zwei kleine "Test-Lines" in die Nase gezogen. Da die Qualität stimmte, einigte man sich auf den anschließenden Deal.

In Folge des vorangegangenen Drogenkonsums wurde dem Mann die Weiterfahrt durch die Grenzpolizisten untersagt und sein Ford vorübergehend "zwangsgeparkt". Zu seinem Glück musste er aber nicht lange auf Hilfe warten, da ein Ersatzfahrer samt Begleitung schnell zur Stelle war.

Junger Tscheche mit 30 Gramm Marihuana ertappt

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag fiel einer Streife der Grenzpolizei Piding ein Pkw mit tschechischer Zulassung auf, der auf der A8 in Richtung Salzburg unterwegs war. Auf Höhe der Gemeinde Anger wurden die beiden Insassen, ein junges Pärchen aus der Tschechischen Republik, einer Kontrolle unterzogen. Zunächst schien alles in Ordnung, beide gaben an, nichts Verbotenes mitzuführen.

Allerdings kam den Beamten schon zu Beginn ein süßlicher Marihuana-Geruch entgegen und beide Personen wirkten zunehmend nervös. Dies machte die Fahnder hellhörig und so wurde das Reisegepäck genauer in Augenschein genommen: Da der Duft eindeutig vom Rucksack des Mannes ausging, wurde dieser durchsucht und darin etwa 30 Gramm Marihuana aufgefunden. Der 27-jährige Koch wurde auf die Dienststelle nach Piding gebracht und nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Aufgrund seiner Fahrtauglichkeit, verbunden mit deutlichen Anzeichen auf vorangegangenen Drogenkonsum, wurde zudem eine Blutentnahme veranlasst. Erst danach durfte er die Dienststelle wieder auf freien Fuß verlassen. Da seine Begleiterin selbst jedoch keinen Führerschein besaß, mussten sich die beiden um ein Quartier bzw. um eine alternative Reisemöglichkeit in Richtung Tschechien kümmern - ihm selbst wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

Reisebus-Kontrolle: Zwei Personen wegen Aufenthalts-Vergehen angezeigt

Bereits vergangenen Samstag gegen 20.45 Uhr kontrollierten die deutschen Schleierfahnder in Piding auf der A8 auf Höhe der Tank- und Rastanlage Piding einen Reisebus aus Mazedonien. Dabei stellten sie zunächst einen 24-jährigen albanischen Staatsangehörigen fest, welcher sich nachweisbar seit etwa eineinhalb Jahren unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten hatte. Einen hierfür erforderlichen Aufenthaltstitel konnte der junge Mann nicht vorweisen.

Im selben Reisebus wurde eine 28-jährige Frau aus Mazedonien überprüft, die zusammen mit ihrem legal im Bundesgebiet wohnhaften Ehemann in Richtung Mazedonien unterwegs war. Auch bei ihr wurde eine erhebliche Überschreitung der legalen visumsfreien Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet festgestellt.

Beide Personen wurden wegen eines Vergehens des illegalen Aufenthaltes vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle nach Piding verbracht. Nach Anzeigenaufnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde ihnen die Weiterreise in ihr Heimatland gestattet.

