Ein Mann brach am späten Mittwochabend in ein Haus in der Klessheimer Allee ein. Ein Nachbar bemerkte den Einbruch und schlug Alarm. Polizisten konnten den Täter an Ort und Stelle festnehmen.

Die Polizei prüft derzeit, ob der Mann noch für weitere Einbrüche in den vergangenen Tagen in Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg verantwortlich ist. Er soll zuvor schon in ein weiteres Haus in der Klessheimer Allee eingebrochen sein. Quelle: SN