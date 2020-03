Polizei fasste Ladendieb

Die Polizei nahm den Dieb nach einer Fahndung fest. Gegen den Täter wird auch wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Am Freitagabend stahl ein 25-jähriger Serbe aus Salzburg in einer Drogeriemarktfiliale im nördlichen Flachgau mehrere Parfums. Nachdem die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten nach Sichtung von vorhandenem Videomaterial eine Funkfahndung ausgelöst hatten, konnte eine weitere Streife den Beschuldigten in einem nahe gelegenen Lebensmittelgeschäft antreffen. Der Beschuldigte versuchte zu flüchten, konnte aber festgenommen werden. Nach der Ermittlung seiner Identität wurde festgestellt, dass gegen ihn ebenfalls eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft wegen schwerer Körperverletzung bestand.

Quelle: SN