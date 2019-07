Polizei forscht flüchtigen Alkolenker nach Unfall im Spital Mittersill aus

Schwer betrunken hat in der Nacht auf Samstag ein 18-jähriger Einheimischer in Hollersbach einen Verkehrsunfall verursacht. Die Polizei forschte den Lenker eineinhalb Stunden danach im Krankenhaus Mittersill aus

Es war am Samstag gegen drei Uhr früh als der 18-Jährige mit seinem Auto in Begleitung eines 19-Jährigen auf der Hollersbacher Landesstraße in Richtung Mittersill unterwegs war.

Auf Höhe Reitlehen kam der junge Mann mit dem Pkw von der Fahrbahn ab., prallte gegen eine Straßenlaterne und mehrere Betonsäulen eines Gartenzaunes. Anschließend stürzte der Wagen über einen zirka einen Meter hohen Absatz in den Garten eines Hauses und blieb dort auf dem Dach - zwischen Bäumen und Sträuchern - liegen. Die beiden Insassen entfernten sich von der Unfallstelle und gingen zuerst nach Hause.

Um 3:30 Uhr verständigte ein Anrainer die Polizei über den Unfall. Die Daten des Zulassungsbesitzers waren den Polizisten rasch bekannt, sie konnten den Lenker aber erst im Krankenhaus Mittersill antreffen. Er hatte Verletzungen unbestimmten Grades.

Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest ergab einen Alkoholgehalt der Atemluft von 0,77 mg/l (um 04:44 Uhr). Das entsprach fast zwei Stunden nach dem Unfall immer noch 1,44 Promille.

Sein Beifahrer hatte den Unfall unverletzt überstanden. Am Pkw war Totalschaden entstanden, am Gartenzaun und an der Straßenlaterne entstand schwerer Sachschaden. Der Lenker wird angezeigt.

Quelle: SN