Polizei forschte rumänisches Einbrecherduo aus

Auf das Konto der beiden sollen zumindest zwei Einbrüche in der Stadt Salzburg gehen. Dabei wurden Waren im Wert von 64.000 Euro gestohlen. Das gesamte Diebesgut wurde während eines vierwöchigen Heimaturlaubes in Rumänien verkauft. Das Motiv für die Einbrüche war Geldnot. Nun sitzen die beiden Männer in U-Haft.

Es war in der Nacht zum 19. Februar, als zunächst unbekannte Täter mittels Brecheisen das Fenster eines Elektrofachmarktes in Salzburg-Süd aufbrachen, mehrere Glasvitrinen zerschlugen und 35 Mobiltelefone sowie acht Tablets im Gesamtwert von 41.000 Euro stahlen. In der darauffolgenden Nacht schlugen sie nur wenige hundert Meter entfernt noch einmal zu: Wieder mit einem Brecheisen gelangten sie über eine aufgezwängte Tür in den Verkaufsraum eines Handyshops. Dort erbeuteten sie 21 Handys, drei Keyboards, ein TV-Gerät sowie drei Uhren im Gesamtwert von 23.000 Euro.

Der Austausch mit Kollegen vom Polizeipräsidium München, die in einem ähnlichen Einbruchsfall in einen Elektrofachmarkt konnten die Täter, zwei Rumänen im Alter von 37 und 40 Jahren ausgeforscht werden. Sie wurden am 25. März in einer Hotelunterkunft in Salzburg festgenommen. Ein weiterer geplanter Einbruch in einen Elektrofachmarkt in Zell am See konnte laut Polizei so verhindert werden. Während der 37-Jährige geständig ist, verweigerte der 40-Jährige die Aussage. Beide bestritten eine Beteiligung bei dem Einbruch in München.

