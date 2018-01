Eine Frau und ihre Töchter wurden zur Abschiebung von Zell am See nach Wien gebracht. Dann stellte sich heraus: Es war ein Versehen.

Zwölf Polizeibeamte mit drei Fahrzeugen kamen um 7.30 Uhr, um eine 33-jährige albanische Asylbewerberin und ihre 16 und 13 Jahre alten Töchter aus der Unterkunft in Zell am See zu holen. Die Polizisten brachten die Familie nach Wien. Sie sollte abgeschoben werden.