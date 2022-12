Polizei in Piding erwischte Österreicher mit ungültigen Kennzeichen

Dem 67-jährigen Pkw-Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt.

In der Nacht auf Mittwoch kontrollierten die Pidinger Grenzpolizei an der Anschlussstelle Anger in Fahrtrichtung Salzburg einen Mercedes mit deutschen Kurzzeitkennzeichen. Hierbei bemerkten die Beamten recht rasch, dass die Gültigkeitsdaten des vorgelegten Fahrzeugscheins nicht mit den am Pkw angebrachten Kennzeichen übereinstimmten. Zusätzlich wurde eine Kopie eines angeblich gültigen Versicherungsvertrages vorgezeigt. Eine Abfrage im Auskunftsbestand der Zulassungsstellen ergab, dass die Kurzzeitkennzeichen derzeit aktuell nicht ausgegeben waren. Gegen den 67-jährigen österreichischen Pkw-Lenker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und je eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und der Fahrzeugzulassungsverordnung eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde nicht mehr gestattet, berichtet die Polizei.