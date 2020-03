Polizei kann sich auf Coronakrise konzentrieren

Die Salzburger Polizeibeamten sind wegen des Coronavirus voll gefordert, um etwa die Ausgangsbeschränkungen der Regierung zu kontrollieren und Quarantänemaßnahmen durchzuführen. Während häusliche Konflikte zunehmen und Betrüger die schwierige Situation auszunutzen versuchen, bleiben Strafdelikte abseits der Coronakrise derzeit die Ausnahme.

In der Nacht auf Donnerstag registrierte die Landespolizeidirektion insgesamt vier Einbrüche. So am es in Mehrparteienhäusern in Zell am See zu drei Kellereinbrüchen. Durch den Täter wurde ein Mountainbike gestohlen. Weiters verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in Hallein Zutritt zu einer Wohnung. Dabei wurden mehrere Gegenstände, unter anderem Schilling-Münzen, gestohlen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Schadenssumme ist derzeit unbekannt.

Fahrzeugbrand im Pinzgau

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag ist in einer Garage eines landwirtschaftlichen Anwesens im Pinzgau ein Brand ausgebrochen. In der Garage befanden sich mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge, wobei das Feuer im Motorraum eines Fahrzeuges ausbrach, bis es nach geraumer Zeit selbst erlosch. Beim Öffnen der elektrischen Garagentore in der Früh wurde der mittlerweile erloschene Brand durch den 49-jährigen Besitzer entdeckt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Schadenssumme ist bis dato nicht bekannt.

Suchtmittel-Sicherstellung in Lehen

Bereits am Mittwoch hatten Polizisten in Salzburg-Lehen anlässlich einer Kontrolle der Einhaltung der momentanen Ausgangsbeschränkung geringe Mengen Cannabiskraut bei einem 21-jährigen Serben gefunden. Der Mann wird angezeigt. Das Suchtmittel wurde sichergestellt.

Quelle: SN