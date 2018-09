Polizei klärte Serie an Wohnungseinbrüchen in der Stadt Salzburg

Zwei Männer sollen zwischen November 2016 und Februar 2018 in Summe 67 Einbrüche begangen haben. Den Schaden beziffert die Polizei mit 180.000 Euro. Die mutmaßlichen Täter sind aber nach wie vor nicht gefasst: Sie dürften sich in Ungarn aufhalten.

Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft dutzende Einbrüche in Wohnungen in der Stadt Salzburg aufgeklärt. Einem 40-jährigen Ungarn und einem Komplizen wurden über DNA-Auswertungen von Tatspuren, Zeugenaussagen und sonstigen Ermittlungsergebnissen 67 Wohnungseinbrüche nachgewiesen. Die Einbrüche ereigneten sich zwischen 22. November 2016 und 8. Februar 2018. Laut Polizei sind das beinahe alle derartigen Straftaten, die sich in diesem Zeitraum ereignet haben. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 180.000 Euro. Allerdings: Die beiden Männer sind nach wie vor auf freiem Fuß. Sie sollen am 9. Februar 2018 aus Österreich ausgereist sein. Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Verdächtigen in Ungarn aufhalten. Gegen sie gibt es eine Festnahmeanordnung.

Im Juni 2017 gab es den ersten Durchbruch in den Ermittlungen: Eine DNA-Spur konnte dem 40-jährigen Ungarn zugeordnet werden. In Kooperation mit ausländischen Behörden wurden Nachforschungen im Umfeld des Tatverdächtigen in Ungarn und Deutschland geführt. Mit dem Ergebnis, dass der Beschuldigte einschlägig wegen diverser Eigentumsdelikte bereits im europäischen Ausland erfasst worden war.

Quelle: SN