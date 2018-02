Polizei klärte zwei Raubüberfälle auf Tankstellen

Ein vorerst unbekannter Mann überfiel zwei Tankstellen in Straßwalchen und Lochen. Er war in beiden Fällen mit einem Küchenmesser bewaffnet. Jetzt konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. Der 28-jährige Deutsche wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen für zwei Raubüberfälle in Straßwalchen und Lochen ausforschen. Die Beamten nahmen den 28-jährigen Deutschen in Oberösterreich fest. Der 28-Jährige hat ein Geständnis abgelegt. Er gibt an, mit der Beute seinen Lebensunterhalt sowie seinen Drogenkonsum finanziert zu haben.

Am 28. September überfiel ein Mann gegen 23.45 Uhr die Jet-Tankstelle in Straßwalchen. Er bedrohte zwei Angestellte mit einem Küchenmesser und erbeutete Bargeld. Am 21. Oktober um 21.58 Uhr tauchte der Täter in einer Tankstelle in Lochen (Oberösterreich) auf. Auch diesmal war er mit einem Küchenmesser bewaffnet. Bei beiden Überfällen war der Täter maskiert und trug dieselbe Kleidung. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt Salzburg in Kooperation mit dem Landeskriminalamt Oberösterreich den Tatverdächtigen ausforschen. Er Mann wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.

