Polizei kontrollierte Salzburger Roadrunner: Mehr als 7.000 Euro Strafen

Techniker des Landes stellten im Zuge einer Schwerpunktkontrolle in Stadt und Umland Salzburg bei neun Fahrzeugen Gefahr in Verzug fest.

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei in der Stadt Salzburg sowie Salzburg-Umgebung die Tuning- und Roadrunnerszene schwerpunktmäßig genauer unter die Lupe genommen. Techniker der Landesprüfstelle beanstandeten 29 Defekte und nicht genehmigte Umbauten. Bei neun Fahrzeugen war sogar Gefahr in Verzug, weshalb die Kennzeichen abgenommen wurden. Ein Schnellrichter der Landespolizeidirektion verhängte Strafen von insgesamt 7.150 Euro, berichtete die Polizei.

Gleichzeitig wurden in der gesamten Stadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. 147 Temposünder sind von den Beamten erwischt worden. Zwei Motorradfahrer stachen dabei heraus: Sie waren in einer 50 km/h-Beschränkung doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.