Polizei nahm gesuchten Brandstifter in Zell am See fest

Dem 32-Jährigem wird vorgeworfen, am 14. Juli vor einem Haus in Salzburg-Gnigl einen Brand gelegt zu haben. Der Verdächtige habe sich auch geständig gezeigt, heißt es bei der Polizei.

Der Brand am 14. Juli in Salzburg-Gnigl scheint geklärt. Die Polizei hat den Verdächtigen verhaftet. Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

Pinzgauer Kriminalisten nahmen am Dienstagvormittag einen 32-jährigen Österreicher in Zell am See fest, der von Staatsanwaltschaft Salzburg mittels Festnahmeanordnung gesucht wurde. Der 32-Jährige steht im Verdacht, am 14. Juli vor einem Haus in Salzburg-Gnigl einen Brand gelegt zu haben. Hierzu habe sich der Mann gegenüber der Kriminalpolizei auch geständig gezeigt, heißt es. Zum Motiv laufen noch die Ermittlungen. Der 32-Jährige wird in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Im Zuge der Personenkontrolle wurden bei dem Mann eine illegale Faustfeuerwaffe sowie Suchtmittel in Form von Cannabis und weitere verbotene Substanzen vorgefunden.