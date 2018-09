Polizei nahm mutmaßliches Einbrecher-Trio in Salzburg fest

Die Männer sollen sich Donnerstagmittag Zutritt zu einer Wohnung in Lehen verschafft haben. Eine 53-Jährige identifizierte zwei Verdächtige.

Zwei Männer haben laut Polizei am Donnerstag gegen Mittag in einem Mehrparteienhaus in Salzburg-Lehen eine Wohnungstür aufgebrochen. Dabei wurden die Einbrecher im Flur von der 53-jährigen Mutter einer Mieterin ertappt. Die Männer flüchteten zunächst. Die Polizei leitete nach der Alarmierung durch die Frau umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein. Kurze Zeit später hielten Polizisten ein verdächtiges Fahrzeug mit drei Rumänen an. Die Personenbeschreibung der Zeugin traf auf zwei der drei Männer zu. Der dritte Insasse ist laut Polizei verdächtig, als Beitragstäter an dem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Die Rumänen im Alter von 28, 21 und 32 wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum in die Alpenstraße gebracht. Weitere Ermittlungen laufen.

Quelle: SN