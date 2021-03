Polizei nahm Parfümdiebin in Einkaufszentrum fest

Die Frau hatte Parfümflaschen in Alufolie gewickelt und versucht, diese zu stehlen.

Eine in Salzburg lebende Serbin soll am Donnerstag aus einem Einkaufszentrum Markenparfüms im Wert von rund 300 Euro gestohlen haben. Laut Polizei hatte die 18-Jährige die Flaschen in eine mit Alufolie präparierte Handtasche gesteckt. Eine Ladendetektivin und ein Security-Mitarbeiter wurden darauf aufmerksam. Sie hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei an. Die Beamten nahmen sie fest und stellten die Handtasche sicher.