Polizei platzte in Schallmoos in eine Drogenparty

In der Wohnung saß ein Männergruppe und hielt auch "Verkaufsgespräche" ab - rund 200 Gramm Suchtgift wurden sichergestellt.

Nach einem Zeugenhinweis fuhr die Polizei Samstagabend zu einem Wohnblock nach Schallmoos; dort stießen die Beamten erst auf einen Österreicher (21), der stark nach Cannabis roch. Er gab an, es in dem Block gekauft zu haben. Dem auch in der Wohnanlage wahrnehmbaren Cannabisduft folgend, läuteten die Polizisten dann bei einem Serben (21). Er ließ sie in seine Wohnung, in der laut Polizeiaussendung noch vier weitere Männer (19 bis 36) waren und "offensichtlich eine Drogenparty mit Verkaufsgeschäften abhielten".

Die Beamten stellten 188 Gramm Cannabiskraut, 15 Gramm Haschisch, weitere Drogen, Suchtmittelutensilien und Bargeldbestände von mehr als 1500 Euro sicher.