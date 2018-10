Polizei rettete in Golling Bergsteiger vom Hohen Göll

Die Männer wurden von den winterlichen Bedingungen überrascht. Ein Polizeihubschrauber barg die beiden mit dem Seil.

Ein Polizeihubschrauber musste am Donnerstagnachmittag zwei deutsche Bergsteiger aus der Ostwand des Hohen Gölls bergen. Für die Männer im Alter von 25 und 26 Jahren gab es in 2370 Metern Höhe wegen des vielen Schnees kein Weiterkommen. Die Männer wurden per Tau ins Tal geflogen. "Die Männer waren sehr gut ausgerüstet und dürften gute Bergsteiger sein", sagte Polizeisprecherin Irene Stauffer. Sie seien von den tief winterlichen Bedingungen überrascht worden.

Quelle: SN