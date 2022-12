"Polizei" rief an: Zwei Frauen übergaben Betrügern viel Geld

Der Elektronikhersteller Kyocera AVX (vormals AB Mikroelektronik), der in Salzburg-Liefering vorwiegend für die Automobilindustrie produziert, meldete 82 von 241 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur …

Chronik

Ins Finale ging Donnerstag der Geschworenenprozess gegen einen Nigerianer (18), der am 8. Jänner 2022 im Lehener Park in Salzburg zwei Afghanen (beide 24) je einen tiefen Messerstich in den Bauch versetzt …