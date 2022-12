Polizei schnappte am Wolfgangsee jugendliche Autodiebe

Die Polizei hat am Donnerstag in Strobl (Flachgau) eine Gruppe Jugendlicher gefasst, die zumindest zwei Autos gestohlen haben und damit auch gefahren sind. Der Jüngste ist gerade zwölf Jahre alt, der Älteste 17. Erwischt wurden die Burschen, weil sie von einem Zeugen beobachtet wurden, wie sie versuchten, geparkte Autos in einer Siedlung zu öffnen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

SN/apa Symbolbild.