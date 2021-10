Polizei schnappte zwei Jahre lang untergetauchten Häftling

Am 13. Dezember 2019 verließ ein heute 26-jähriger Strafgefangener die Justizanstalt Salzburg für einen genehmigten Ausgang. Am Freitag wurde er von Polizisten zurückgebracht. Dazwischen ist der Salzburger untergetaucht. Geschnappt wurde der Mann Freitag früh von Schengenfahndern im Salzburger Stadtteil Taxham. Weil er Cannabis dabei hatte, gibt es auch noch eine Anzeige. Polizeisprecherin Nina Laubichler sagt, die Fahnder hätten sich dort bewusst nach dem Mann umgeschaut. Wenn Leute untertauchten, kämen sie meist irgendwann doch zu ihrem Wohnsitz und zu Kontaktpersonen zurück.

Ein kurioser Fall dieser Art ereignete sich in Salzburg im April 2019. Ein 64-jähriger Niederösterreicher stellte sich am Salzburger Hauptbahnhof der Polizei - über zehn Jahre nachdem er aus einer niederösterreichischen Haftanstalt entflohen war. Kurz davor war er mit zwei Koffern am Flughafen München gelandet und dann umgehend nach Salzburg gefahren. Der Mann gab an, er habe die vergangenen zehneinhalb Jahre auf der spanischen Insel Teneriffa gelebt, wolle seinen Lebensabend aber in Österreich verbringen. Teneriffa sei nicht mehr so schön wie früher.

Der Leiter der Justizvollzugsanstalt in Puch, Dietmar Knebel, sagt, weil es wegen der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren kaum Freiheitsmaßnahmen gegeben habe, sei nichts passiert. Davor seien bei jährlich 11.000 Freigängen in Salzburg im Schnitt zehn Mal die Leute nicht zurückgekommen. Die meisten werden aber sehr rasch gefunden oder stellen sich. "Es kommt vor, dass welche länger abtauchen können, wenn sie ins Ausland gehen, wo nicht so intensiv gefahndet wird." Knebel sagt, die Freigänge am Ende der Haftstrafe seien notwendig, um sich draußen wieder zu integrieren.