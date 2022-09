Polizei stoppt drei Drogenlenker im Pinzgau - keiner war älter als 25

Mit Wolfgang Viertler und Georg Gappmayer verlassen zwei politische Schwergewichte die Bühne. Die Nachfolge ist in beiden Fällen ungeklärt.

Zehn Prozent der 170 Mill. Euro, die die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) pro Jahr in Österreich ausgibt, fließen in den Pinzgau. Das liegt nicht nur an der Größe des Bezirks.