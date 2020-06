Polizei stoppt mehr als 200 km/h schnellen Temposünder

27-jähriger Braunauer raste auf der A1 Richtung Wien.

Mit weit überhöhter Geschwindigkeit war am Sonntag ein 27-jähriger Autofahrer auf der A1 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Der Braunauer wurde von der Polizei kurz vor Mondsee gestoppt, nachdem er bei einer Tempokontrolle mit 203 km/h gemessen worden war. Gegen ihn wird ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet. Viel zu schnell unterwegs war auch ein 37-jähriger Kosovare auf der Tauernautobahn. Er wurde Höhe Salzburg Süd mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h gemessen und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 € erbringen.

Ohne Führerschein wurden zwei Pkw-Lenker in der Landeshauptstadt erwischt. Einen 24-jähriger Serben ertappten Schengenfahnder in Gnigl. Ein in der Alpenstraße gestoppter 25-jähriger pakistanischer Staatsbürger war zudem in einem Fahrzeug unterwegs, das nicht für den Verkehr zugelassen war. Beiden Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Quelle: SN