Polizei stoppte Alkolenker nach nächtlicher Flucht quer durch Salzburg

Der Lenker ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und raste davon. Schließlich wollte er sein Auto in der Zufahrt zu einer Tiefgarage "verstecken". Der Alkotest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille.

Einem Polizeibeamten außer Dienst fiel am Montag gegen 22.30 Uhr in der Stadt Salzburg ein Pkw auf, dessen Lenker derselbe Beamte vor zwei Wochen nach einem anonymen Anruf anhalten wollte - wegen Verdachts auf alkoholisiertem Fahren. Der Pkw-Lenker war in der Vogelweiderstraße stadteinwärts unterwegs.

Der Pkw-Lenker überholte immer wieder gefährlich

Polizisten versuchten, den Fahrer anzuhalten. Der Pkw-Lenker ignorierte jedoch die Anhaltezeichen. Er stieg aufs Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit entlang der Vogelweiderstraße weiter in Richtung Sterneckstraße. Laut Polizei setzte der Unbekannte dabei immer wieder zu gefährlichen Überholmanövern an, führte diese auch durch und gefährdete dabei andere Fahrzeuglenker.

Die Beamten nahmen dem 29-jährigen Flachgauer den Führerschein ab

Im Bereich der Minnesheimstraße versuchte der Lenker, seinen Pkw in der Zufahrt zu einer Tiefgarage versteckt abzustellen. Dabei wurde er von den Polizisten entdeckt und angehalten. Das Ergebnis des Alkotests ergab, dass der 29-jährige Mann aus Sankt Gilgen knapp unter 1,9 Promille hatte. Die Beamten nahmen dem Flachgauer den Führerschein ab. Er wird wegen mehrerer Delikte nach der Straßenverkehrsordnung angezeigt.

Quelle: SN