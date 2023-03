Polizei stoppte betrunkenen Radfahrer

Die Polizei hielt den Mann an, sie stellten dabei fest, dass der Deutsche eine Wunde an der Hand hatte, die stark blutete. Der Radfahrer gab an, dass er kurz davor gestürzt sei. Ein durchgeführter Alkovortest ergab ein Ergebnis von ca. 1,5 Promille, heißt es in der Polizeiaussendung. Der Mann wird zur Anzeige gebracht und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.