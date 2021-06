Polizei stoppte im Oberpinzgau vier junge Alkolenker

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag im Oberpinzgau mehrere junge Alkolenker aus dem Verkehr gezogen.

Ein 24-Jähriger überfuhr in Mittersill betrunken mit seinem Auto eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Randstein. Obwohl seine Reifen stark beschädigt waren und die Ölwanne ein Leck hatte, fuhr er weiter und an einer Polizeistreife vorbei. Der Alkotest zeigte einen Wert von 1,52 Promille an, berichtete die Polizei Salzburg. Dem alkoholisierten Lenker wurde der Führerschein abgenommen.

Bei einer Kontrolle im Oberpinzgau wurde ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein mit 1,04 Promille angehalten. Auch ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Einen entgegenkommenden Pkw verfolgten die Polizisten gleich, weil dieser in Schlangenlinien fuhr. Bevor das Auto von der Polizei angehalten wurde, haben Lenker und Beifahrer die Plätze getauscht. Damit konfrontiert, gestanden die beiden 19-Jährigen dies auch ein. Der ursprüngliche Lenker hatte 1,48 Promille und der zweite Bursche 0,78 Promille.