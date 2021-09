Polizei stoppte Raser

Bei Verkehrskontrollen wurden 26 Übertretungen angezeigt. Auch ein Mopedlenker wurde gestoppt.

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt Salzburg wurden in der Alpenstraße und in der Salzburger Straße insgesamt 26 Überschreitungen angezeigt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag in der Alpenstraße bei 105 km/h - an jener Stelle ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer erlaubt. In der Salzburger Straße waren es 87 km/h - dort gilt eine 50-km-h-Grenze. Zudem stoppten Beamte einen Mopedlenker. An seinem Fahrzeug wurden verbotene Manipulationen an der Auspuffanlage festgestellt. Das Moped wurde am mobilen Rollenprüfstand überprüft, wobei die Messung eine eklatante Überschreitung der Bauartgeschwindigkeit von 85 km/h ergab - anstatt der erlaubten 45 km/h. Die Kennzeichentafel und der Zulassungsschein wurden abgenommen, die Polizisten untersagten dem 16-jährigen Lenker aus Salzburg die Weiterfahrt. Er muss mit einer Vorführung vor die Kfz-Prüfstelle des Landes Salzburg rechnen. Kurz vor Mitternacht wurde am Rudolfskai ein 25-jähriger Pkw-Lenker kontrolliert. Der Salzburger konnte keinen Führerschein vorweisen und gab zunächst an, dass er diesen zu Hause vergessen hatte. Eine Überprüfung im behördlichen Führerscheinregister ergab aber, dass ihm der Führerschein bereits im Jahre 2018 behördlich entzogen worden war. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Diese und alle weiteren beanstandeten Lenker werden zur Anzeige gebracht.