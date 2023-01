Polizei stoppte zwei Raser

Ein Lenker war um 66 km/h, ein zweiter um 58 Stundenkilometer zu schnell unterwegs.

Bei Radarmessungen ging Beamten der Verkehrsabteilung Salzburg am Freitag im Bezirk Hallein ein Raser ins Netz. Die Messungen ergaben bei dem Lenker aus dem Tennengau eine Geschwindigkeit von 146 km/h. Er überschritt damit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich um 66 km/h, wie die Salzburger Polizei am Abend mitteilte. Am Nachmittag fiel Beamten der Polizeiinspektion St. Johann im Pongau auf der Umfahrung Bischofshofen ein SUV auf. Das Fahrzeug war mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h statt der erlaubten 100 unterwegs. Der 22-jährige Fahrzeuglenker aus dem Pongau konnte laut Polizei nach kurzer Nachfahrt angehalten werden. Beide Lenker müssen demnach mit dem Entzug der Fahrerlaubnis und hohen Geldstrafen rechnen.