Polizei untersucht Vorfall mit mehreren Schüssen aus einer Gaspistole in Salzburg

In einer Wohnung in der Stadt Salzburg eskalierte am Dienstagabend ein Streit zwischen einem Bulgaren und einem Russen: Der Bulgare soll ein Messer gezogen haben, der Russe mehrere Schüsse aus der Gaspistole abgegeben haben. Der Bulgare wurde im Landeskrankenhaus behandelt.

SN/robert ratzer Die Polizei stellte bei der Hausdurchsuchung einen Waffenkoffer sowie Munition für eine Gaspistole sicher. Die Waffe selbst (Symbolfoto) blieb verschwunden.