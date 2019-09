Polizei verhaftet "Autokratzer" in Berchtesgaden

Der Mann wurde auf frischer Tat ertappt.

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an neuwertigen und hochwertigen Autos im benachbarten Bayern konnte die Polizei Berchtesgaden in Zusammenarbeit mit der Grenzpolizei Piding nun einen "Autokratzer" festnehmen. Die Beamten hatten den Mann am Mittwoch dabei beobachtet, wie er mit einem spitzen Gegenstand gleich mehrere Autos beschädigte. Bei dem Täter handelt es sich um einen 73-jährigen Mann, der mit Hauptwohnsitz in Berlin gemeldet ist.

Im Raum Berchtesgaden hatten Unbekannte zuletzt zahlreiche Autos beschädigt. Bei den Polizeiinspektionen Berchtesgaden und Bad Reichenhall wurden mehr als 50 Sachbeschädigungen an Kfz zur Anzeige gebracht. Deshalb führten die Polizei Berchtesgaden und die Grenzpolizei Piding verdeckte Observationsmaßnahmen durch - mit Erfolg.

Es ist nun Gegenstand der Ermittlungen, ob der Festgenommene für die Taten in Bad Reichenhall und Berchtesgaden in Frage kommt.

Die Untersuchungen dauern an. Nach der Anzeigenaufnahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde der Beschuldigte am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Quelle: SN