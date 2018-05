Polizei verhaftet zweiten Verdächtigen nach Messerattacke

Wende in den Ermittlungen rund um die blutige Auseinandersetzung in der Salzburger Bayerhamerstraße: Die Polizei hat nun eine zweite Person festgenommen.

Ein 19-jähriger Syrer, der zunächst als Zeuge galt, ist nun der Hauptverdächtige. Er soll am Pfingstdienstag einen 31-jährigen Landsmann mit einem Messer schwer verletzt haben. Kurz nach der Tat hatte die Polizei einen 22-jährigen Syrer verhaftet. Der 19-Jährige gab zunächst an, dass er bei der Auseinandersetzung zwar anwesend gewesen sei, den Streit aber schlichten wollte. Das Opfer belastete den 19-Jährigen nun aber schwer. Die Polizei nahm den Syrer am Sonntag fest. Er zeigt sich zu den Vorwürfen geständig. Er habe auf seinen Landsmann eingestochen und die Tatwaffe anschließend in die Salzach geworfen. Motiv für die Tat sollen nicht bezahlte Geldschulden in Höhe von knapp 400 Euro sein.

Der 19-Jährige sitzt nun wie auch der 31-Jährige in der Justizanstalt Puch-Urstein. Er soll den Jüngeren aufgefordert haben, noch einmal zuzustechen.



(SN)