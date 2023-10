Polizei klärte dubiosen Verkehrsunfall in Oberndorf

Dem Unfalllenker wurde erst vor wenigen Monaten mit 15 Jahren Verspätung der Führerschein abgenommen.

Am Sonntag wurde bei der Polizei in Oberndorf Anzeige bezüglich eines Kennzeichenfundes erstattet. Die polizeilichen Erhebungen ergaben, dass ein 35-jähriger Salzburger das Fahrzeug seiner Ex-Freundin unbefugt in Betrieb genommen hat, auf der Lamprechtshausener Bundesstraße bei Oberndorf fuhr und die Leitplanke touchierte. Dabei hinterließ das Fahrzeug Spuren, welche die Polizei schlussendlich zum Verursacher führten. Weitere Erhebungen ergaben, dass der Lenker keine gültige Lenkerberechtigung hatte, da ihm diese mehrere Monate zuvor bereits wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen wurde. Ein weiteres pikantes Detail war, dass dem Lenker bereits 2008 der Führerschein bescheidmäßig aberkannt, jedoch erst vor wenigen Monaten zufällig bei einer Kontrolle physisch abgenommen werden konnte. Gegen den Mann werden mehrere Anzeigen an die zuständigen Behörden erstattet, berichtet die Polizei.