Polizei vermutet Raubmord in Salzburg - aber wo ist das Opfer?

Mysteriöser Kriminalfall in Salzburg: Die Polizei sucht nach einem Autobesitzer, der möglicherweise ermordet wurde. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft.

Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelt derzeit in Zusammenhang mit einem möglichen schweren Raub mit Todesfolge. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich konkrete Anhaltspunkte ergeben, die auf ein Verbrechen hindeuteten, heißt es von der Polizei Salzburg.

Hintergrund ist Folgendes: Die Polizei nahm bereits am 2. Jänner einen Mann fest und sicherten bei ihm einen schwarzen BMW. Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene gar nicht der Eigentümer des Fahrzeugs war. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der tatsächliche Fahrzeughalter verwunden ist. Die Polizei sucht nun nach dem Handy des Abgängigen, das er zum Zeitpunkt seines Verschwindens bei sich gehabt haben soll. Es handelt sich um ein iPhone XS Max in einer durchsichtigen Handyhülle. An der Hülle ist eine Magnethalterung angebracht, wie es in der Polizeiaussendung heißt.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich laut Polizei außerdem heraus, dass das Handy am 15. Jänner um 11.26 Uhr eingeschaltet wurde. Die Beamten vermuten, dass der Finder das Telefon in Betrieb genommen hat. Zuletzt war es im Bereich Salzburg-Aigen/Elsbethen/Glasenbach eingeloggt. Die Polizei ersucht nun den Finder des Handys bzw. alle Personen, die Angaben zu diesem Handy machen können, sich mit dem Landeskriminalamt Salzburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 059 133 50 3333).

Das Landeskriminalamt erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung zur folgenden Frage: Wer hat den Pkw der Marke BMW X6 (schwarz lackiert) mit Kennzeichen S-381 WH zwischen Montag, 2. Jänner 2023, 12 Uhr, und Dienstag, 3. Jänner 2023, 15 Uhr, wahrgenommen oder kann Angaben zum Fahrzeug für diesen Zeitraum machen?