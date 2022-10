Polizei zog Drogenlenker aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle verhielt sich ein 22-jähriger Pongauer auffällig. Die Polizei fand auch Drogen in seinem Fahrzeug.

Am Dienstagabend stoppten Polizisten in Lend einen Pkw-Lenker und führten eine Verkehrskontrolle durch. Der Pongauer (22) verhielt sich dabei auffällig, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Außerdem fanden die Beamten in dem Fahrzeug eine geringe Menge Cannabiskraut und Suchtmittelutensilien. Der 19-jährige Beifahrer gestand den Konsum von Cannabis. De Lenker musste sich einem Drogenschnelltest unterziehen, der ein positives Ergebnis brachte. Ein Arzt stellte zudem die Fahruntauglichkeit fest. Beide Pongauer werden angezeigt.