Polizei zog erneut mehrere Raser aus dem Verkehr

Ein 31-Jähriger fuhr alkoholisiert und mit 138 km/h durchs Ortsgebiet. Ein Deutscher war auf der A10 fast doppelt so schnell wie erlaubt - die Polizei in Salzburg hatte am Donnerstag wieder mit Rasern zu tun.

Einmal mehr hat die Polizei in Salzburg am Donnerstag Autolenker gestoppt, die durch eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgefallen waren. Auf der Innsbrucker Bundesstraße - eine beliebte Raser-Strecke - in der Landeshauptstadt blitzte eine Streife in der Nacht einen 31-Jährigen mit 138 km/h. Erlaubt ist - im Ortsgebiet - höchstens Tempo 50. Außerdem war der Lenker mit gut 1,0 Promille alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, so die Polizei am Freitag.

Auf der Tauernautobahn A10 wurde am Nachmittag zwischen Kuchl und Golling (Tennengau) ein 35-jähriger Deutscher mit 189 km/h gemessen, erlaubt waren zu diesem Zeitpunkt maximal 100 Stundenkilometer. Bei der Raststation Golling hielten die Beamten den Raser an. Dieser gab an, das Tempolimit sehr wohl registriert zu haben, weshalb er es völlig ignorierte, konnte er aber nicht erklären.

Quelle: SN