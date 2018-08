Polizeichef hält berittene Polizei auch in Salzburg für möglich

Der Lungau gilt als eine Gegend, in der die Welt noch in Ordnung ist. Von dort stammt Franz Ruf. Als oberster Polizist soll er die Welt in Salzburg in Ordnung halten - und bringen.

Sylvia Wörgetter Sie sind als Landespolizeidirektor für die Sicherheit im Bundesland zuständig. Fürchten Sie sich manchmal vor etwas? Franz Ruf: Meine Furcht hält sich in Grenzen, weil ich weiß, dass Österreich und das Land Salzburg sehr sicher sind. Das hat die letzte Kriminalitätsstatistik wieder gezeigt. Die angezeigten Delikte sind deutlich zurückgegangen, die Aufklärungsquote ist auf über 50 Prozent gestiegen.