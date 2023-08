Polizeidirektion: Bauverhandlung für ein Millionenprojekt

Das Gebäude der Landespolizeidirektion wird aufgestockt und mit einer PV-Anlage versehen. Ein weitaus kostspieligeres Projekt ist aber die Generalsanierung des Polizeianhaltezentrums.

Die LPD Salzburg in der Alpenstraße.

Die Landespolizeidirektion in der Alpenstraße in Salzburg wird umgebaut. Der zentrale Gebäudekomplex wird in der Mitte um ein Geschoß aufgestockt, um mehr Bürofläche zu gewinnen. Die Bauverhandlung ist für Mittwoch angesetzt. Die Bauzeit soll maximal ein Jahr dauern. "Wir hoffen, ...