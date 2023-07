Plus

Die Taucher der städtischen Berufsfeuerwehr waren diese Woche erstmals bei einer Vermisstensuche am Fuschlsee im Einsatz. Durch die Zusammenarbeit waren sie in sieben Minuten an Ort und Stelle.

BILD: SN/BERUFSFEUERWEHR SALZBURG Die Taucher der Berufsfeuerwehr übten mit der Flugpolizei am Hintersee.