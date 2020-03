Nach monatelanger Querelen wird dem offenen Kulturhaus Mark zum letzten Abdruck die bisher übliche Jahressubvention zuerkannt, ohne die es Ende März hätte zusperren müssen. Der Stadtsenat werde in seiner …

Kultur

Der Finger zeigt auf den Eingang. Und mit so einem Zeigefinger, also nicht mit Füßen, kann man sich ab heute, Montag, durch jene Einfahrt bewegen, in der zu Mozarts Zeiten Fuhrwerke eingefahren sind, um …