Polizeikontrollen im Flachgau am Faschingsdienstag: 182 Lenker waren zu schnell unterwegs

Großflächige Verkehrskontrollen der Polizei im Flachgau und Tennengau. Ein Autofahrer wurde in einer 50er-Zone mit mehr als 100 km/h gemessen.

Am Faschingsdienstag führten Polizisten umfangreiche Radarmessungen im Flachgau durch. 182 Lenker überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, gemessen wurden knapp mehr als 3000 Fahrzeuge. In Nußdorf fuhr ein Raser in der 50 km/h- Zone mehr als 100 km/h. Insgesamt waren acht Lenker im Ortsgebiet (maximal 50) mit über 80 km/h unterwegs. In Mattsee wurde ein Autofahrer in einer 80er-Beschränkung mit 127 km/h gemessen.

Bei der Kontrollstelle Kuchl leiteten die Beamten mehr als Tausend Fahrzeuge von der Tauernautobahn (A10) aus. Elf Kfz wurden genau kontrolliert - ein Fahrzeug war nicht mehr verkehrssicher, zwei weitere nur bedingt verkehrssicher. Insgesamt werden 14 Anzeigen erstattet. Gravierendste Mängel waren beschädigte Reifen und eine defekte Beleuchtung.

Quelle: SN